O título parecia encaminhado para o Ajax até há bem pouco tempo, quando os homens de Amesterdão tinham mais nove pontos do que o PSV Eindhoven, campeões na época passada. Porém, uma reta final desastrosa do Ajax comprometeu o título.

O PSV ultrapassou o Ajax na penúltima jornada, após um empate a duas bolas entre a equipa de Francesco Farioli e o Groningen, nos descontos. Nesta última jornada os homens de Eindhoven venceram o Sparta de Roterdão por 3-1 e asseguraram a festa.

Em contraste com a euforia dos bicampeões, a comitiva do Ajax estava visivelmente triste com o desfecho do campeonato, especialmente o treinador. No fim do Ajax-Twente, que os homens de Farioli venceram por 2-0, o treinador estava devastado.

Um dos treinadores da moda, Francesco Farioli cumpriu a primeira temporada ao serviço do Ajax. Já depois do encontro rejeitou falar sobre a continuidade no clube.