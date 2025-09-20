O Al Ahli, treinado pelo português Paulo Sousa, venceu o Al Nasr por 1-0 com um golo já nos descontos da partida. O golo solitário foi apontado aos 90+5m pelos pés de Azmoun, antigo jogador de clubes como Zenit, Bayer Leverkusen e Roma.

Com este triunfo, a formação de Paulo Sousa cola-se na liderança da Liga dos Emirados Árabes Unidos com dez pontos, os mesmos que o Al Ain. Na próxima jornada as equipas enfrentam-se, com a liderança isolada em jogo. 

 

