O Damac, orientado pelo português Armando Evangelista, estreou-se a vencer na Liga Saudita, à 12.ª jornada, e deixou a zona de despromoção, onde continua o seu adversário desta terça-feira, o Al Okhdood, de Paulo Sérgio, que derrotou por 1-0.

O único golo do jogo surgiu logo ao minuto cinco, apontado pelo argentino Valentín Vada.

Cinco empates depois, o Damac venceu finalmente na Liga saudita, chegando aos nove pontos, quatro a mais do que o penúltimo classificado Al Okhdood.

No polo oposto da tabela segue o Al Ahli, quarto classificado, que voltou aos triunfos no campeonato na receção ao Al Fayha (2-0), que tem como treinador o português Pedro Emanuel.

O ex-FC Porto, Galeno, foi a figura do jogo, ao ter assistido para os golos de Ivan Toney (6m) e Roger Ibañez (64m), para além de ter acertado no poste, a abrir a segunda parte.

Pouco depois foi a vez de Harthi a atirar ao ferro, pelo Al Fayha, que segue no 11.º lugar da tabela classificativa, com 12 pontos.