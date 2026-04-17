Aos 37 minutos do embate entre Al Ahli e Johor, a contar para os quartos de final da Liga dos Campeões asiática, Jairo da Silva foi pontapeado na cabeça e caiu inconsciente. Majrashi tentou aliviar a bola com um pontapé de bicicleta, mas atingiu o avançado e acabou por ser expulso.

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Noutro episódio de grande tensão, o capitão do Johor, Natxo Insa, correu para trazer a maca para o colega de equipa e, nesse momento, agrediu um paramédico por este não ter prestado auxílio ao jogador brasileiro. Contudo, apesar das agressões a um elemento da equipa médica, o jogador não foi expulso do encontro.

Relativamente ao jogo, o Al Ahli, atual detentor do troféu, começou a partida a perder com um autogolo de, adivinhe-se, Majrashi. Mesmo reduzida a dez jogadores, a formação saudita chegou ao golo do empate. Galeno, ex-FC Porto, na sequência de um canto, encontrou Kessie (45+3m) perdido na área adversária que, de cabeça, encostou para a igualdade no marcador.

No segundo tempo, o extremo brasileiro voltou a estar em destaque e apontou um golaço para carimbar a reviravolta no marcador (2-1). Até ao apito final, o Al Ahli conseguiu manter o controlo do jogo, garantindo a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões asiática.