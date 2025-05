O Al Ahly, adversário do FC Porto no Mundial de Clubes, sagrou-se tricampeão egípcio esta quarta-feira, ao golear o Pharco (6-0), na última jornada da fase de apuramento de campeão.

O póquer de Wessam Abou Ali (10, 33, 61 e 66m) e os golos de Hussein El Shahat (75m) e Emam Ashour (90+3m) valeram o 45.º título ao Al Ahly, que jogou mais de meia hora contra dez.

A equipa do Cairo terminou com 58 pontos, mais dois do que o Pyramids, enquanto o Zamalek, que chegou a ser orientado por José Peseiro, fechou o pódio.

Refira-se que o Al Ahly está no Grupo A do Mundial de Clubes, juntamente com o FC Porto, Palmeiras e Inter Miami. O encontro entre os egípcios e os dragões está marcado para a terceira e última jornada da primeira fase, a 23 de junho, em East Rutherford.