Depois do triunfo contra o Monterrey, o técnico do Al Ahly questionou o formato do Mundial de Clubes e questinou a atribuição de uma vaga direta nas meias-finais da prova aos emblemas brasileiros.



«Quantas vezes é que os africanos têm de mostrar provas? Qual é o critério? Por que razão o Palmeiras joga a meia-final? No ano passado nós ganhámos. Qual é a diferença? Não é altura dos africanos jogarem a meia-final?», questionou Pitso Mosimane, citado pelo Globo Esporte.



O técnico, bicampeão africano, antecipou o duelo contra o Palmeiras de Abel Ferreira.



«Não temos nada a perder e muito a ganhar. Eles têm excelentes jogadores, alguns vêm do futebol europeu. Mas o futebol é o futebol e vamos ver em campo. O que importa é o compromisso com o jogo. O ano passado ganhámos nos penáltis. O treinador do Palmeiras é privilegia muito a parte tática. Vencemos [o Monterrey] porque estivemos bem taticamente», disse.



Pela sétima vez em 17 edições do Mundial de Clubes uma equipa africana vai disputar as meias-finais. O duelo entre o Al Ahly e o Palmeiras está marcado para o dia 8 de fevereiro.