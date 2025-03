O Al Fateh, treinado pelo português José Gomes, perdeu esta quinta-feira na visita ao Al Kholood, por 2-1, em jogo da 24.ª jornada da liga saudita.

A equipa da casa chegou à vantagem com um autogolo do português Jorge Fernandes, aos 31 minutos. Na segunda parte, Jackson Muleka fez o 2-0 aos 70 minutos. O Al Fateh reduziu a diferença ao minuto 76, por Amine Sbai, mas não foi suficiente para evitar a derrota. O Al Fateh é 15.º classificado, acima da zona de descida, com 19 pontos, mas pode cair para lugares de despromoção, se o Al Akhdoud, 17.º com 17 pontos, vencer no sábado frente ao Al Riyadh.

Já o líder Al Ittihad empatou a um golo na visita ao Al Qadisiyah, 3.º classificado, num desfecho que agrada ao Al Hilal treinado por Jorge Jesus e de Rúben Neves e João Cancelo, assim como ao Al Nassr, onde jogam Cristiano Ronaldo e Otávio.

O Al Ittihad é líder com 58 pontos e o Al Hilal, 2.º com 51, pode aproximar-se da liderança, caso vença esta sexta-feira na visita ao Al Fayha (19h00). O Al Nassr, 4.º com 47 pontos, pode aproximar-se do Al Qadisiyah, 3.º com 51, se vencer na receção ao Al Shabab, também esta sexta-feira (19h00).

Ainda esta quinta-feira, o Al Wehda recebeu e venceu o Al Raed, por 3-1.