Sem grandes dificuldades, o Al Hilal venceu o Esteghlal em Riade (3-0) e somou a quarta vitória noutros tantos jogos na Liga dos Campeões asiática.

Jorge Jesus lançou João Cancelo de início, mas ainda não pôde contar com Rúben Neves, que está lesionado. Já Neymar, começou no banco, entrou no segundo tempo, mas voltou a sair com queixas, naquele que foi o segundo jogo após a grave lesão no joelho esquerdo - somou 13 minutos a 21 de outubro.

Os iranianos até tiveram a primeira grande oportunidade do jogo, logo aos cinco minutos, com o cabeceamento ao poste de Ramin Rezaeian. O lateral, um dos principais jogadores do Esteghlal, ficou lesionado no lance e teve de ser substituído.

Depois disso, o Al Hilal tomou conta do jogo e nem precisou de se esforçar em demasia para construir uma vantagem sólida.

Em cima do primeiro quarto de hora, após um cruzamento de Nasser Al Dawsari, Aleksandar Mitrovic apareceu completamente solto ao segundo poste e inaugurou o marcador.

O ponta de lança sérvio bisou na partida aos 33 minutos, numa jogada com mérito para Renan Lodi. O lateral-esquerdo brasileiro desmarcou-se no corredor e tirou o cruzamento para Mitrovic, que só precisou de encostar na área.

Na segunda parte, as dificuldades físicas dos jogadores do Esteghlal foram visíveis e a equipa de Jorge Jesus somou várias oportunidades de golo.

O treinador português lançou Neymar aos 57 minutos – segundo jogo desde a lesão grave – mas o internacional brasileiro, apesar da expectativa e de ter estado muito participativo, somou vários erros e precipitações, além de quezílias com adversários pelo meio.

À entrada para o último quarto de hora, apareceu Mitrovic para o hat trick. João Cancelo investiu pela direita, tirou o cruzamento e o ex-Fulham, novamente solto na área, assinou o 3-0.

Quatro minutos depois, Marcos Leonardo entrou para a ovação ao sérvio, que já tinha agarrado o prémio de MVP.

A pior notícia para Jesus chegou na reta final. Neymar não aguentou meia-hora em campo e, aos 85 minutos, teve de ser substituído, com queixas na zona da coxa direita.

Quanto às contas da Champions asiática, o Al Hilal segue na liderança do grupo, com 12 pontos, assim como o Al Ahli.