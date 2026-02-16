Champions asiática: Darwin bisa e dá o triunfo ao Al Hilal
Ex-Benfica, que tem sido encostado na Liga saudita, foi preponderante para o triunfo
Ex-Benfica, que tem sido encostado na Liga saudita, foi preponderante para o triunfo
O Al Hilal venceu (2-1) o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, na oitava jornada da Liga dos Campeões asiática. Darwin Núñez, ex-Benfica, resolveu o jogo com um bis. O internacional português Rúben Neves foi titular pelos sauditas. Guga, ex-Portimonense, alinhou de início pelo Al Wahda.
Darwin abriu as contas do jogo aos 19 minutos, com assistência de Rúben Neves. O uruguaio deixou de estar inscrito na Liga saudita, desde a chegada de Benzema ao Al Hilal. Isto devido ao limite de estrangeiros. O ex-Benfica é, portanto, opção apenas para a Liga dos Campeões asiática.
Brahima Diarra, o médio de 22 anos, voltou a colocar tudo igual ainda na primeira parte (32m). Já no segundo tempo Darwin bisou para dilatar a vantagem dos sauditas (77m). Pouco depois, Bernardo Folha, médio ex-FC Porto, entrou no encontro (79m). Mas o resultado não se alterou mais.
Sem mais golos no encontro, o apito final ditou o triunfo (2-1) do Al Hilal, que segue como líder do grupo A com 22 pontos. O Al Wahda, por sua vez, está em quarto no mesmo grupo com 14 pontos.