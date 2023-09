Jorge Jesus promoveu a estreia de Neymar no Al Hilal esta sexta-feira e, em cerca de meia hora, o internacional brasileiro esteve envolvido em três golos na vitória sobre o Al Riyadh (6-1).

Após o encontro da sexta jornada do campeonato saudita, o técnico português enalteceu o «grande resultado» e deixou elogios ao camisola 10.

«Neymar é um dos melhores jogadores do mundo e hoje ele fez a diferença com a sua qualidade técnica. Só o coloquei em campo 30 minutos por ter estado com a seleção brasileira e por ter regressado à Arábia Saudita no dia anterior», disse.

«É verdade que ele precisa de mais tempo para ter maior preparação física. Hoje, serviu para o preparar para o jogo de segunda-feira», acrescentou.

O Al Hilal, refira-se, vai defrontar o Navbahor, do Uzbequistão, na próxima segunda-feira, no arranque da fase de grupos da Champions asiática.