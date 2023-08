Vai haver duelo «português» na Taça dos Clubes Campeões Arábes.

Depois do Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, também o Al Hilal, orientado por Jorge Jesus, se apurou para o jogo decisivo da competição, com uma vitória frente ao Al Shabab, por 3-1.

Rúben Neves foi titular na equipa de Jesus e foi do pé direito do médio português que saiu o 1-0, aos nove minutos: Neves cruzou e Mohamed Kanno cabeceou para o fundo das redes.

No entanto, a vida complicou-se para o Al Hilal perto da meia-hora, quando o guarda-redes Al Muaiouf tocou com a mão na bola fora da área e foi expulso. Rúben Neves foi o sacrificado no momento de entrar novo guardião.

Ainda assim, e mesmo reduzido a dez unidades, a equipa de Jesus ampliou a vantagem em cima do intervalo, num golo construído por dois reforços: Milinkovic-Savic serviu Malcom e o brasileiro desviou de primeira para a baliza.

Na etapa complementar, aos 57 minutos, o Al Shabab, treinado pelo ex-Sporting Marcel Keizer, ainda reduziu, por Gustavo Cuellar, mas não conseguiu evitar a derrota. Até porque o Al Hilal ainda fez o 3-1, nos descontos, por Al Hamdan.

Assim, a final da Taça dos Clubes Campeões Arábes vai ser jogada em português: frente a frente vão estar o Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves, e o Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo.