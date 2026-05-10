Marcou ao Al Nassr, celebrou com caneleiras do Al Hilal e acabou punido
Al Bulaihi, jogador do Al Hilal emprestado ao Al Shabab, está envolto em polémica
Al Bulaihi, jogador do Al Hilal emprestado ao Al Shabab, está envolto em polémica
Há jogadores que atraem polémicas e Ali Al Bulaihi é um deles. Ainda há dois anos, o defesa-central saudita, de 36 anos, ficou mundialmente conhecido por levar uma cotovelada de Cristiano Ronaldo após impedir um lançamento lateral ao português. Agora, volta a ser o centro das atenções após outro duelo com o Al Nassr.
Foi na passada quinta-feira que Al Bulaihi, ao serviço do Al Shabab por empréstimo do Al Hilal, voltou a enfrentar Cristiano Ronaldo e companhia. Na derrota por 4-2, o defesa ainda fez o segundo golo da equipa da casa e celebrou de forma sugestiva, com caneleiras alusivas ao Al Hilal, rival do Al Nassr na luta pelo título.
A celebração não caiu bem aos adeptos do Al Shabab, como seria de esperar. Nem aos responsáveis do clube, adianta o jornal saudita Arriyadiyah, um dos principais do país. O defesa foi excluído do próximo encontro (frente ao Neom, de Luís Maximiano) como medida disciplinar e, além disso, o Al Shabab decidiu que não vai manter o jogador após o término do empréstimo.
Eis a celebração da discórdia: