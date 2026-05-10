Há jogadores que atraem polémicas e Ali Al Bulaihi é um deles. Ainda há dois anos, o defesa-central saudita, de 36 anos, ficou mundialmente conhecido por levar uma cotovelada de Cristiano Ronaldo após impedir um lançamento lateral ao português. Agora, volta a ser o centro das atenções após outro duelo com o Al Nassr.

Foi na passada quinta-feira que Al Bulaihi, ao serviço do Al Shabab por empréstimo do Al Hilal, voltou a enfrentar Cristiano Ronaldo e companhia. Na derrota por 4-2, o defesa ainda fez o segundo golo da equipa da casa e celebrou de forma sugestiva, com caneleiras alusivas ao Al Hilal, rival do Al Nassr na luta pelo título.

A celebração não caiu bem aos adeptos do Al Shabab, como seria de esperar. Nem aos responsáveis do clube, adianta o jornal saudita Arriyadiyah, um dos principais do país. O defesa foi excluído do próximo encontro (frente ao Neom, de Luís Maximiano) como medida disciplinar e, além disso, o Al Shabab decidiu que não vai manter o jogador após o término do empréstimo.

Eis a celebração da discórdia: