O Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, venceu esta sexta-feira na visita ao Al Fayha, por 2-0, em jogo da 24.ª jornada da liga saudita.

O avançado sérvio Aleksandar Mitrovic, de regresso ao fim de dois meses, após lesão, fechou as contas da vitória, que permite ao Al Hilal reduzir para quatro os pontos de distância para o líder Al Ittihad, que empatou na quinta-feira.

O primeiro golo do jogo foi apontado aos 18 minutos da primeira parte, por Mohamed Kanno, de cabeça, após um canto do lado direito, batido pelo médio português Rúben Neves.

Já na segunda parte, o Al Fayha ficou reduzido a dez jogadores, por expulsão de Gabriel Vareta, aos 82 minutos. Pouco depois, ao minuto 87, Aleksandar Mitrovic, a passe de Salem Al Dawsari, fez o 2-0, de pé direito, na área. Um regresso decisivo do sérvio, que tinha jogado pela última vez há exatamente dois meses, a 7 de janeiro.

Com esta vitória, o Al Hilal passa a somar 54 pontos, no 2.º lugar, a quatro do Al Ittihad, que tem 58. Aumentou ainda a vantagem para o 3.º classificado, o Al Qadisiyah, que tem 51 pontos e empatou precisamente ante o Al Ittihad na quinta-feira.

O Al Fayha, treinado pelo português Pedro Emanuel, é 14.º classificado, com 22 pontos.