O presidente do Al-Hilal, Fahad ben Nafel, confirmou que o emblema saudita fez uma proposta por Cristiano Ronaldo, no último verão.

Em entrevista no canal de YouTube ‘Thamanya’, o dirigente garantiu que o dinheiro nunca foi problema. Houve, sim, um problema com o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), entidade que proibiu o clube de inscrever jogadores durante duas janelas de transferências.

«Sim, negociámos com o Ronaldo. O dinheiro nunca foi um problema, o Al-Hilal consegue contratar todas as estrelas do mundo. O problema foi o TAS, que nos impediu de inscrever novos jogadores», afirmou.

«Apesar disso, não deixámos de negociar com jogadores, mas tentámos sempre atrasar um bocado a reta final das negociações para que a situação ficasse resolvida», acrescentou.