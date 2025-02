“É preciso perder, para depois se ganhar.” Neste caso, adaptando a letra da música “Melhor de mim”, de Mariza, que Jorge Jesus tanto ouviu nos seus tempos no Flamengo… é preciso perder, para depois se golear.

Vindo de três jornadas seguidas sem qualquer vitória (a última delas com derrota pesada por 4-1 ante o líder Al Ittihad), o Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, pôs ponto final à crise de resultados recentes com goleada: 5-1 na receção ao Al Kholood, em jogo da 22.ª jornada da liga da Arábia Saudita.

O atual campeão em título entrou com tudo no jogo e já vencia por 2-0 aos quatro minutos. A primeira parte terminou com 4-0 no marcador e a equipa da casa ainda chegou ao 5-0, antes de sofrer o único golo no jogo.

Malcom e Salem Al Dawsari estiveram em destaque com dois golos cada, mas dois brasileiros que passaram por Portugal também se evidenciaram: o ex-Benfica Marcos Leonardo marcou o outro golo do Al Hilal e o ex-Vitória Kaio César fez duas assistências para golo.

O 1-0 surgiu aos três minutos, num cabeceamento de Malcom, após uma boa combinação com Salem Al Dawsari, jogador que faria o 2-0 no minuto seguinte: Milinkovic-Savic recebeu na direita da área, cruzou para o mergulho de Marcos Leonardo de cabeça, Marcelo Grohe defendeu de forma incompleta e Al Dawsari finalizou ao segundo poste.

Jesus dificilmente podia pedir melhor início de jogo, o Al Hilal continuou a carregar em busca de alargar a vantagem e, com naturalidade, o 3-0 chegou ao minuto 20. Milinkovic-Savic, com um belo toque de cabeça na área, após jogada pela direita entre o português João Cancelo e Kaio César, serviu Malcom para o bis deste no jogo e o 3-0 no marcador.

O 4-0 surgiu ainda antes da meia-hora de jogo, por Marcos Leonardo, de cabeça após cruzamento de Kaio César no lado direito. O relógio marcava 28 minutos de jogo.

O Al Kholood dificilmente podia tirar pontos do jogo e, ainda com uma hora pela frente, fez uma substituição logo aos 30 minutos, outra ao intervalo, mas foi de novo o Al Hilal a marcar, na segunda parte, aos 55 minutos. Com mais uma assistência de Kaio César, na sequência de um canto do lado direito, Al Dawsari fez o 5-0.

O golo de honra dos visitantes foi apontado aos 65 minutos, depois de uma escorregadela de Kanno antes de receber a bola, na área defensiva do Al Hilal. Muleka recolheu a bola, trabalhou na área e assistiu Abdulrahman Al Safari para o 5-1.

Além de João Cancelo, o português Rúben Neves foi titular, tendo saído aos 60 minutos.

O Al Hilal soma agora 51 pontos, ficando a três do Al Ittihad, que tem 55 e visita, na quarta-feira, o Al Khaleej.