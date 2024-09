O Al Hilal, de Jorge Jesus, estreou-se com uma vitória na Liga dos Campeões da Ásia, em casa do Al Rayyan, por 3-1.

João Cancelo e Marcos Leonardo, antigos jogadores do Benfica, foram titulares, tal como Rúben Neves, e estiveram em destaque. Antes, no entanto, Milinkovic-Savic abriu o marcador ao minuto 15.

Em cima do intervalo, brilhou então a dupla: Cancelo fez o 2-0 aos 42 minutos e logo a seguir assistiu Marcos Leonardo para o 3-0.

A formação da casa, com André Amaro em campo, ainda reduziu no início da segunda parte, por Roger Guedes, mas a reação ficou-se por aí. No conjunto de Jesus, Mitrovic falhou um penálti aos 71 minutos.

Com este triunfo, o Al Hilal fica a partilhar a liderança do grupo oeste, com três pontos.