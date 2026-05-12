VÍDEO: confrontos entre adeptos de Al Hilal e Al Nassr no fim do dérbi
Jogo acabou de forma dramática em campo... e violenta nas bancadas
O inacreditável auto-golo de Bento aos 90+8 minutos, no dérbi de Riade, nesta terça-feira, reacendeu a corrida ao título saudita. Com o empate a 1-1, o Al Hilal volta a acreditar que pode ultrapassar o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus e João Félix.
Um resultado que deixou o campeonato em aberto, quando o título parecia entregue ao Al Nassr, e acicatou os ânimos na bancada do estádio Al Awaal. Tanto, que houve confrontos após o apito final.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma rixa entre adeptos dos dois clubes junto a um camarote. Pelo meio, houve recurso a varas (!). Ora veja:
