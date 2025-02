Depois do regresso às vitórias, com goleada, na terça-feira, o Al Hilal voltou a tropeçar na corrida ao título na liga saudita. E muito por culpa de Ivan Toney, autor de um hat-trick, que permitiu ao Al Ahli vencer na visita à equipa treinada por Jorge Jesus, esta sexta-feira (2-3), em jogo da 23.ª jornada da liga saudita.

Depois de uma primeira parte sem golos, o Al Ahli chegou à vantagem aos 47 minutos, com o primeiro dos golos de Toney, num remate na área.

Pouco depois, aos 53 minutos, o antigo jogador do FC Porto, Galeno, em posição legal mesmo no limite, assistiu Toney – que só precisou de encostar – para o 2-0 a favor da equipa visitante.

O Al Hilal teve depois nova contrariedade, quando o português João Cancelo – titular tal como Rúben Neves – saiu lesionado, agarrado à coxa direita, aos 61 minutos, ficando por perceber quanto tempo poderá desfalcar o Al Hilal, mas também se poderá ser baixa para a Seleção Nacional ante a Dinamarca, em março, para a Liga das Nações.

A equipa da casa conseguiu, no entanto, responder e chegar ao empate. Primeiro, marcou Salem Al Dawsari, aos 74 minutos, com um desvio na área, de pé direito, após uma boa jogada coletiva. Aos 83 minutos, o ex-Benfica Marcos Leonardo fez o 2-2, de penálti.

Porém, não houve mesmo duas sem três para Toney, que fez o hat-trick aos 87 minutos, num remate perante o guarda-redes, após um passe por alto, de costas para a baliza, de Gabri Veiga.

Na classificação, o Al Hilal é 2.º classificado, mantendo os 51 pontos, a cinco do líder Al Ittihad, que tem 56 e só joga no domingo, em casa, ante o Al Akhdoud. O Al Ahli igualou o Al Nassr – derrotado esta noite – com 47 pontos, igualando ainda o Al Qadisiyah, que pode isolar-se no 3.º lugar caso vença o Al Riyadh, no domingo.

Al Hilal não perdia em casa para a liga há dois anos

Esta é a primeira derrota caseira do Al Hilal em mais de um ano e meio. A última foi ante o Al Sadd, para a Liga dos Campeões Árabes, por 3-2, a 30 de julho de 2023. Para encontrar derrota caseira para a liga, é preciso ir à anterior a esta e recuar dois anos: foi a 6 de março de 2023, ante o Al Fateh (1-2).