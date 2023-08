Com um hat trick do brasileiro Malcom, reforço deste verão oriundo do Zenit, o Al Hilal venceu na casa do Abha, por 3-1, na primeira jornada do campeonato saudita.

A equipa de Jorge Jesus, que contou com Rúben Neves de início, abriu o marcador aos 31 minutos, mas a vantagem durou apenas dois minutos, quando Saad Bguir apontou um excelente golo na sequência de um remate de fora da área.

Na segunda parte, Malcom chegou ao bis num lance em que o guarda-redes dos anfitriões ficou muito mal visto (55m). O brasileiro completou ainda o hat trick, aos 77 minutos, com um remate cruzado.

Depois da derrota com o Al Nassr na final da Taça dos Campeões Árabes, o Al Hilal dá uma resposta positiva e entra com o pé direito no campeonato, assim como o campeão Al Ittihad, que derrotou o Al Raed (3-0).

Os golos de Malcom: