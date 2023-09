O Al Hilal, comandado por Jorge Jesus, goleou esta sexta-feira o Al Riyadh (6-1) e subiu à liderança do campeonato saudita.

A partida da sexta jornada foi dominada pela equipa do técnico português que voltou a apostar em Rúben Neves como titular.

O primeiro golo surgiu já em cima da meia hora, por Aleksandar Mitrović, que chegou aos cinco golos na liga saudita.

Já em tempo de descontos (45+4m), Yasir Al Shahrani ampliou a vantagem a passe de Sergej Milinkovic-Savic.

Mas o melhor ficou reservado para a segunda parte. Jesus lançou Neymar aos 64 minutos e o internacional brasileiro fez a diferença logo na estreia.

Depois de ter iniciado a jogada do 3-0, apontado por Nasser Al Dawsari aos 68 minutos, Neymar também esteve envolvido nos outros três golos do Al Hilal. Primeiro, assistiu o compatriota Malcom (83m), que também chegou ao quinto golo no campeonato. Mais tarde (86m), o ex-Paris Saint-Germain arrancou o penálti que viria a ser cobrado por Salem Al Dawsari.

No quarto minuto de descontos, Neymar procurou fechar a estreia em beleza, mas Martin Campaña travou o remate do brasileiro, embora já não tenha conseguido parar a recarga do capitão Al Dawsari, que igualou Cristiano Ronaldo na tabela de artilheiros, com seis golos.

Dois minutos depois, Al Zadaq aproveitou as facilidades consentidas pela defesa da equipa de Jesus e ainda reduziu.

Com este resultado, o Al Hilal sobe à liderança do campeonato, com 16 pontos, mais um do que o Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo. Em terceiro, com menos um jogo, está o Al Taawon.

Também esta sexta-feira, com um golo de penálti de Fábio Martins, o Al Khaleej, comandado por Pedro Emanuel, perdeu por 3-1 diante do Al Fateh.