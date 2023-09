O Al Ittihad, equipa saudita comandada pelo português Nuno Espírito Santo, entrou com o pé direito na Liga dos Campeões da Ásia, ao vencer esta segunda-feira o AGMK de Olmaliq, por 3-0.

Sem o lesionado Karim Benzema nem o português Jota, o campeão saudita teve facilidades na primeira parte e chegou à vantagem logo aos 11 minutos, por Haroune Camara.

Os uzbeques mostraram várias fragilidades e muita desorganização defensiva, como ficou evidente no golo de Romarinho em cima do quarto de hora. O avançado brasileiro fez também o 3-0, aos 42 minutos, de penálti, a castigar uma falta dura sobre Hamdallah, que teve de sair lesionado.

No segundo tempo, a equipa do Uzbequistão mudou a postura e foi mais perigosa no ataque, mas não conseguiu ultrapassar a barreira defensiva do Al Ittihad.

No outro jogo do Grupo C, o Al Quawa Al Jawiya empatou a um golo na receção ao Sepahan.

Desta forma, o Al Ittihad de Nuno Espírito Santo é líder isolado, com três pontos.

Veja o resumo do jogo: