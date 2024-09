7-1. Foi este o resultado do Al Ittihad-Al Wehda, jogo da quinta jornada do campeonato saudita, realizado esta tarde no país do Médio Oriente. Foi uma verdadeira demonstração de força da equipa campeã nacional em 2023, com Karim Benzema em evidência.

E foi logo aos dois minutos de jogo que o avançado abriu o marcador, com um grande remate fora da área. Vale a pena ver.

Outro francês, Houssem Aouar, um dos reforços da época, ampliou a vantagem. Amyn, do Al Wehda, reduziu e Fabinho, ex-Liverpool, fez o 3-1 antes do intervalo.

Mas a segunda metade foi um verdadeiro rolo compressor por parte da formação de Jedá. Benzema marcou dois tentos e os sauditas Al Saqour e Al Sherih completaram o marcador. Moussa Diaby e Steven Bergwijn destacaram-se pelas assistências.

Danilo Pereira, internacional luso, foi titular. Este resultado acontece uma semana antes de o Al Ittihad deslocar-se a Riade para defrontar o Al Hilal de Jorge Jesus e Rúben Neves, num desafio que se prevê de alto nível.