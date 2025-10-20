O Al Ittihad de Sérgio Conceição venceu o Al Shorta, esta segunda-feira, por 4-1, em jogo referente à terceira jornada da fase liga da Liga dos Campeões Asiático.

A jogar fora, a equipa orientada pelo treinador portuugês viu-se a perder logo aos cinco minutos, com Bassam Shakir a agradecer a assistência de Mehdi Ashabi. 

Porém, o Al Ittihad reagiu e chegou ao intervalo a vencer por 2-1: Diaby empatou, aos 17 minutos, e Fabinho operou a reviravolta, aos 29, na sequência de um livre direto certeiro.

Na segunda parte, com apenas cinco minutos de jogo, o português Danilo Pereira viu o segundo cartão amarelo e deixou o Al Ittihad reduzido a 10 unidades. 

Mas mesmo assim, a equipa saudita não se deixou intimidar e foi à procura do 3-1. Diaby aproveitou a desatenção do Al Shorta, cavalgou vários metros e serviu Aouar, que de baliza aberta não desperdiçou.

Quinze minutos depois, o Al Ittihad voltou a aumentar a vantagem e selou o marcador, num contra-ataque letal de Diaby, que voltou a colocar a bola nos pés de Aouar e este finalizou.

No lado do Al Ittihad, o português Roger Fernandes foi titular (tal como Danilo) e saiu aos 58 minutos.

Com este resultado, a equipa de Sérgio Conceição soma agora três pontos e está em oitavo, enquanto espera pelos resultados dos adversários. O Al Shorta tem um ponto e está em 11.º.