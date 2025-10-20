Danilo é expulso, mas Al Ittihad de Sérgio Conceição vence no Iraque
Equipa saudita tirunfa no terreno do Al Shorta, na terceira jornada da Champions Asiática
Equipa saudita tirunfa no terreno do Al Shorta, na terceira jornada da Champions Asiática
O Al Ittihad de Sérgio Conceição venceu o Al Shorta, esta segunda-feira, por 4-1, em jogo referente à terceira jornada da fase liga da Liga dos Campeões Asiático.
A jogar fora, a equipa orientada pelo treinador portuugês viu-se a perder logo aos cinco minutos, com Bassam Shakir a agradecer a assistência de Mehdi Ashabi.
Porém, o Al Ittihad reagiu e chegou ao intervalo a vencer por 2-1: Diaby empatou, aos 17 minutos, e Fabinho operou a reviravolta, aos 29, na sequência de um livre direto certeiro.
Na segunda parte, com apenas cinco minutos de jogo, o português Danilo Pereira viu o segundo cartão amarelo e deixou o Al Ittihad reduzido a 10 unidades.
Mas mesmo assim, a equipa saudita não se deixou intimidar e foi à procura do 3-1. Diaby aproveitou a desatenção do Al Shorta, cavalgou vários metros e serviu Aouar, que de baliza aberta não desperdiçou.
Quinze minutos depois, o Al Ittihad voltou a aumentar a vantagem e selou o marcador, num contra-ataque letal de Diaby, que voltou a colocar a bola nos pés de Aouar e este finalizou.
No lado do Al Ittihad, o português Roger Fernandes foi titular (tal como Danilo) e saiu aos 58 minutos.
Com este resultado, a equipa de Sérgio Conceição soma agora três pontos e está em oitavo, enquanto espera pelos resultados dos adversários. O Al Shorta tem um ponto e está em 11.º.