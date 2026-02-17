VÍDEO: Conceição bate Mancini com goleada na Champions asiática
Danilo e Roger foram titulares no triunfo por 4-1 ante o Al Sadd, que mesmo derrotado segue em frente
O Al Ittihad, treinado pelo português Sérgio Conceição, já apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões asiática, fechou o grupo A com uma goleada por 4-1 na visita ao Al Sadd, do Qatar, treinado pelo italiano Roberto Mancini, na tarde desta terça-feira.
Com os portugueses Danilo Pereira e Roger Fernandes no onze inicial, a equipa saudita construiu uma vantagem de 3-0 em pouco mais de meia hora de jogo.
Roberto Firmino até marcou para o Al Sadd, aos sete minutos, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Pouco depois, Houssem Aouar deu vantagem ao Al Ittihad, ao minuto dez, com um remate de pé direito na área, após uma defesa de Barsham para a frente.
Ao minuto 18, Mahamadou Doumbia lançou Youssef En-Nesyri nas costas da defensiva adversária e o avançado, recente reforço da equipa, fez o 2-0.
Ainda na primeira parte, o português Pedro Ró-Ró, internacional pelo Qatar, fez autogolo para o 3-0, ao minuto 33, ao tentar cortar um cruzamento de Mario Mitaj.
Porém, a resposta da equipa da casa ainda surgiu na primeira parte, com Rafa Mújica, avançado ex-Arouca, a desviar um remate de Roberto Firmino, para o 1-3 no marcador.
O Al Sadd acabou bem a primeira parte e também começou bem a segunda, com sinais de que podia ter marcado mais um golo, mas este surgiu do outro lado. Ao minuto 63, Stephane Keller fez o quarto golo do Al Ittihad, com um remate na área.
Este resultado permite ao Al Ittihad acabar o grupo A com 15 pontos, no quarto lugar, só atrás de Al Hilal (22), Al-Ahli SC (17) e Tractor (17). O Al Sadd, apesar da derrota, apura-se no último lugar de apuramento, o oitavo, com oito pontos, tendo beneficiado, à mesma hora da derrota do Al Gharafa, treinado pelo português Pedro Martins, ante o Tractor, por 2-0.
Al Wahda (14 pontos), Al-Ahli Dubai (11) e Al Duhail (8) também se apuram no grupo A. Eliminados são o Al Sharjah (8), Al Gharafa (6), Al Shorta (5) e Nasaf Qarshi (4).