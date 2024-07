O Al Nassr encerrou o estágio de pré-época em solo luso esta terça-feira, com um empate a zero diante do Lusitano de Évora, equipa do Campeonato de Portugal.

Luís Castro ainda não pôde contar com Cristiano Ronaldo e apresentou um onze sem algumas das principais figuras, como Alex Telles, Otávio, Brozovic ou Talisca.

Este foi o sexto jogo do Al Nassr em Portugal. A equipa saudita conseguiu apenas um triunfo, diante do Marítimo (1-0). Somou empates com Farense (1-1) e Louletano (1-1), além das derrotas com Portimonense (1-0) e FC Porto (4-0).