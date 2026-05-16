O Al Nassr perdeu a final da Champions 2 da Ásia, ao ser derrotado pelos japoneses do Gamba Osaka por 1-0, num jogo realizado precisamente na casa da equipa orientada por Jorge Jesus.

Com João Félix e Cristiano Ronaldo no onze, o Al Nassr superiorizou-se em quase todos os dados estatísticos, mas esbarrou na desinspiração no momento da finalização e numa segunda parte na qual só na reta final conseguiu chegar com perigo à baliza do conjunto nipónico orientado por Jens Wissing, ex-adjunto de Roger Schmidt no Benfica.

Félix foi o mais inconformado dos sauditas. Atirou ao poste aos 76 minutos e pouco depois quase marcou novamente após assistência de calcanhar de Cristiano Ronaldo, que também esteve perto de marcar a fechar a primeira parte.

Por essa altura, Gamba Osaka já vencia, graças a um golo de Hummet aos 31 minutos, no aproveitamento de uma desatenção da linha defensiva do Al Nassr.

Depois disso, o Gamba Osaka fechou-se e defendeu de forma espartana, aguentando as tentativas de assalto de CR7 e companhia, mas contando também com a falta de clarividência alheia.

Com este resultado, Cristiano Ronaldo continua sem ganhar títulos na Arábia Saudita, enquanto Jorge Jesus, já vitorioso no Al Hilal, também busca a primeira conquista ao serviço do Al Nassr, que pode ser campeão saudita no próximo dia 21 na receção ao Damac.

De referir que nenhuma equipa saudita conseguiu ainda conquistar a segunda competição de clubes da Ásia desde que esta foi criada em 2004.

(artigo atualizado)