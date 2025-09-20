A dupla lusa tem sido sinônimo de sucesso para o Al Nassr. Cristiano Ronaldo e João Félix voltaram a brilhar, com dois golos cada, na goleada de 5-1 frente ao Al Riyadh.

A vitória começou a ser escrita desde cedo, com toque português. João Felix, assistido pelo francês Coman, inaugurou o marcador logo aos seis minutos.

Na meia hora de jogo foi a vez de Coman escrever o nome na lista dos marcadores. O Al Nassr chegou ao terceiro poucos minutos depois, mas desta vez pelos pés de Cristiano Ronaldo, assistido pelo compatriota Félix.

O português ex-Chelsea ainda bisou antes do intervalo, mas viu o golo ser anulado. Sem mais no primeiro tempo, as equipas foram para intervalo com o Al Nassr a vencer por 3-0.

A segunda metade abriu com novo golo luso. João Félix, aos 49m, bisou e desta vez o golo foi válido. O Al Riyadh respondeu logo de seguida, voltando a colocar a desvantagem em três golos pelos pés de Mamadou Sylla.

O Al Nassr não se acanhou e o segundo bis português da noite estava ainda por vir. Cristiano Ronaldo, uma vez mais, fez as redes abanarem aos 76 minutos para fazer o 5-1.

Sem mais golos, o Al Nassr triunfou à boleia do espetáculo luso. Assim, a equipa liderada por Jorge Jesus confirma o bom início de época, com três vitórias em três jogos na Liga saudita.















