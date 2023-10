Os adeptos do Al Nassr mostraram uma nova dedicatória ao futebolista croata Marcelo Brozovic, com um mosaico nas bancadas, em alusão à tatuagem de uma bomba que o médio tem no pescoço.

A tatuagem de Brozovic é relativa ao jogo Bomberman e, no jogo ante o Abha, na sexta-feira, depois de um dos golos do Al Nassr, o jogador fez um gesto de deflagração e os adeptos exibiram as cartolinas, acompanhando-as com um grito em uníssono.

«Boom!», conforme foi possível ler no que foi exibido nas bancadas do encontro, que o Al Nassr empatou as duas bolas.

Brozovic retribuiu com palmas para os adeptos.