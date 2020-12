O Al Nassr, clube treinado pelo português Rui Vitória, empatou este sábado a duas bolas na receção ao Damac, em jogo da 10.ª jornada da I Liga da Arábia Saudita.

O intervalo chegou com a vantagem de 2-1 para a equipa de Rui Vitória, graças ao bis de Petros, aos 10 minutos e aos 45+3. Pelo meio, Sergio Vittor marcou, aos 36 minutos, para o Damac.

Os visitantes valeram-se depois, aos 48 minutos, de um autogolo do antigo central do FC Porto e do Nacional, Maicon, para evitar a derrota. Um autogolo incrível, num cabeceamento de costas para o seu guarda-redes, a quem fez um autêntico «chapéu».

Este foi o segundo jogo consecutivo de Rui Vitória a pontuar, algo que aconteceu pela primeira vez no campeonato em 2020/2021. Contudo, o Al Nassr segue em zona de descida, com oito pontos e no 14.º lugar.

Já este sábado, o Al Shabab de Pedro Caixinha venceu o Al Batin de José Garrido, com um golo de Fábio Martins.

O autogolo incrível de Maicon: