Jorge Jesus quer a saída de Bento para a entrada de Ederson no Al Nassr
Técnico português busca fazer uma revolução na baliza depois de perder a Supertaça da Arábia Saudita
Jorge Jesus trabalha para fazer uma mudança (brasileira) radical na baliza do Al Nassr. O Maisfutebol apurou que o técnico português quer a contratação de Ederson para, então, avançar com a saída de Bento.
Em baixa na equipa de Riade, visto ter falhado na Supertaça da Arábia Saudita frente ao Al Ahli, o atual titular já está autorizado a buscar um novo clube, sendo que o Al Shabab, também da Arábia Saudita, é hoje uma forte opção no mercado.
Enquanto isso, Jesus insiste que o Al Nassr faça uma força financeira para tirar Ederson do Manchester City. A favor das negociações está o facto de o ex-guardião dos encarnados ter perdido espaço para o recém-contratado James Trafford, ex-Burnley.
Aos 32 anos, Ederson tem apenas mais uma época de contrato válido com o Manchester City (até junho de 2026). Nos últimos dias, esteve muito perto de reforçar os turcos do Galatasaray, mas o negócio acabou por cair. Está no futebol inglês há oito temporadas.