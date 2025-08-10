Internacional
OFICIAL: Iñigo Martínez junta-se a Cristiano, Jesus e Félix
Central assina um contrato de uma temporada com o Al Nassr
É oficial! Iñigo Martínez é jogador do Al Nassr, anunciou este domingo o clube de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus e João Félix
«O defesa espanhol Iñigo Martínez junta-se ao Al Nassr como jogador livre», pode ler-se na publicação oficial.
Depois de deixar o Barcelona, o central de 34 anos assinou um contrato de uma temporada com os sauditas.
Formado na Real Sociedad, Iñigo mudou para o Athletic em 2017/18. Posteriormente, em 2023/24, passou a vestir a camisola do Barcelona. Agora, prepara-se para a primeira aventura fora de portas.
Official ✍️
Spanish defender Iñigo Martínez joins #AlNassr as a free agent 💛 pic.twitter.com/qFVyXfiXgV
— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 9, 2025
