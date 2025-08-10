É oficial! Iñigo Martínez é jogador do Al Nassr, anunciou este domingo o clube de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus e João Félix

«O defesa espanhol Iñigo Martínez junta-se ao Al Nassr como jogador livre», pode ler-se na publicação oficial.

Depois de deixar o Barcelona, o central de 34 anos assinou um contrato de uma temporada com os sauditas.

Formado na Real Sociedad, Iñigo mudou para o Athletic em 2017/18. Posteriormente, em 2023/24, passou a vestir a camisola do Barcelona. Agora, prepara-se para a primeira aventura fora de portas. 

