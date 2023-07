De regresso a Portugal, Anderson Talisca marcou no triunfo do Al Nassr sobre o Alverca (2-0), num encontro amigável que teve lugar no Algarve. Após a partida, o ex-Benfica salientou a chegada de Luís Castro à equipa saudita.

«O mister estava a fazer um grande trabalho no Brasil, é um novo desafio para ele, o clube está muito feliz e ele só tem a ganhar com isto. É um grande treinador, estamos muito felizes com ele aqui», afirmou em declarações à Sport tv, antes de ser questionado sobre se gostava de contar com Otávio no balneário.

«Com certeza. Temos de ter mais reforços para o grupo - que já é bom - ficar mais forte, para termos uma ótima temporada», sublinhou.

Talisca destacou também o papel de Cristiano Ronaldo, que ainda não se juntou ao estágio.

«No ano passado, já fizemos uma boa dupla, é uma referência para mim, já deixei isso bem claro. Fazer dupla com o Cristiano é uma grande honra», vincou, antes de antever a luta pelo título, onde o Al Nassr vai rivalizar com várias equipas, entre as quais o Al Hilal de Jorge Jesus, que treinou Talisca no Benfica.

«Estamos preparados, o Jorge [Jesus] é um grande treinador, está num clube muito bom, mas jogamos sempre para vencer e temos o Cristiano, não é?», concluiu.