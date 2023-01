O Al Nassr partilhou esta terça-feira as imagens do jogo de estreia de Cristiano Ronaldo e revelou os bastidores do encontro.

No vídeo do clube saudita é possível ver como Ronaldo viveu a experiência no balneário, quase sempre ao lado de Talisca e a puxar pelos colegas.

Nas imediações do estádio Mrsool Park, foram filmados adeptos com bandeiras de Portugal e camisolas da seleção lusa, bem como com o equipamento do Sporting, primeiro clube do internacional português.

Também não ficou de lado a coreografia que foi apresentada no início do jogo e onde várias cartolinas formavam a palavra «Vamos».

Ora veja: