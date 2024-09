O Al Nassr sofreu novo percalço no início de campeonato, mas evitou perdas totais: tropeçou novamente em casa, ao empatar 1-1 na receção ao Al-Ahli, em jogo da 3.ª jornada da liga da Arábia Saudita, num jogo em que evitou a derrota já para lá dos oito minutos de compensação dados.

Os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e Otávio foram titulares na equipa orientada por Luís Castro, num jogo antecedido de homenagem do clube saudita e dos adeptos a CR7, pela marca de 900 golos de carreira alcançada com o golo apontado há pouco mais de uma semana, no Portugal-Croácia.

Na primeira parte, o Al Nassr não teve grandes oportunidades de golo e foi mesmo o seu guarda-redes, Bento, a protagonizar um grande momento, com uma defesa tão difícil quanto espetacular, a remate de Roberto Firmino, ao minuto 40.

Na segunda parte, as coisas complicaram-se para o Al Nassr ao minuto 57, com o médio Franck Kessié a inaugurar o marcador. Al-Buraikan fez um passe da esquerda para o meio e o costa-marfinense, em zona frontal, fez um remate fortíssimo, de baixo para cima, a entrar junto ao canto superior direito da baliza defendida por Bento.

O 1-0 a favor dos visitantes foi-se mantendo e parecia ser o resultado final do jogo, até que, na insistência final do Al Nassr, o empate chegou 37 segundos para lá dos 90+8m. Após um cruzamento do lado esquerdo, a bola caiu na direita da área e, com pouco ângulo, Sultan Al-Ghannam rematou e contou com um desvio precioso e decisivo em Al-Hurayji, jogador do Al-Ahli, para a bola entrar na baliza.

Em seis pontos possíveis em casa, o Al Nassr já deixou fugir quatro: na 1.ª jornada, tinha empatado ante o Al Raed também a um golo, antes de vencer na visita ao Al-Fayha (1-4) na 2.ª jornada.

Com este resultado, o Al Nassr chega aos cinco pontos e está no 6.º lugar, à condição. O Al-Ahli é 9.º, com quatro pontos.