Sem os portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix, assim como outras figuras importantes da equipa, o Al Nassr foi ao Turquemenistão vencer o Arkadag por 1-0, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões 2 da Ásia.

No Estádio Olímpico Ashkhabad, em Asgabate, capital do país (que teve novo recorde de assistência com 45 mil adeptos), um golo do recente reforço do Al Nassr, Abdullah Al Hamdan, fez a diferença na primeira metade da eliminatória.

Aos 19 minutos de jogo, o brasileiro Ângelo fez um belo passe a assistir Al Hamdan, com o antigo avançado do Al Hilal a picar a bola na área, à saída do guarda-redes Caryyev. Foi o primeiro golo pelo novo clube, ao segundo jogo.

Antes e depois do golo, o Al Nassr ainda enviou a bola ao poste por duas vezes na primeira parte e fê-lo também já no tempo de compensação da segunda parte, altura em que ficou mais perto do 2-0. Isto depois de, desde sensivelmente a hora de jogo, a equipa saudita ter baixado um pouco o ritmo e dado crença ao Arkadag num possível empate.

O jogo terminou mesmo com a diferença mínima no marcador, estando a segunda mão marcada para a próxima quarta-feira, dia 18.

Nawaf Al-Aqidi, Sultan Al-Ghannam, Iñigo Martínez Marcelo Brozovic, Kingsley Coman e Sadio Mané, referências da equipa e habituais titulares, também ficaram na Arábia Saudita, tal como Ronaldo e Félix, num dia em que a equipa treinada por Jorge Jesus conseguiu a sétima vitória seguida em jogos oficiais, as últimas cinco sem qualquer golo sofrido.