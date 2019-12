Artur Soares Dias foi um dos protagonistas do duelo entre Al Fayha e Al Nassr, dos portugueses Jorge Simão e Rui Vitória e que terminou com a vitória por 4-1 da equipa do ex-treinador do Benfica.

O árbitro português dirigiu o encontro e levou uma peitada de Gege, jogador do Al Fayha. Ora, o juiz portuense não hesitou e mostrou de imediato o cartão vermelho ao jogador cabo-verdiano.

Refira-se que ssa foi a terceira expulsão do jogo por vermelho direto. Antes, Samuel Owusu tinha sido expulso na equipa de Jorge Simão e Bradley Jones na formação de Rui Vitória.

O Al Fayha vencia por 1-0 aos 11 minutos, mas depois das três expulsões, o Al Nassr deu a volta e chegou ao 4-1 final. Rui Vitória lidera com 29 pontos, mais cinco que o segundo classificado o Al Wehda.