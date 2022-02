Al-Rayyan anunciou, este domingo, a saída de Laurent Blanc do comando técnico do clube.



O treinador francês, de 56 anos, estava no Qatar desde 2020 e conseguiu 19 vitórias em 50 jogos. Deixa a equipa onde alinham os ex-FC Porto James Rodríguez e Brahimi no 9.º lugar com 18 pontos a 28 do líder Al-Sadd.



Laurent Blanc iniciou a carreira de treinador no Bordéus, clube pelo qual conseguiu vencer a Ligue 1 em 2008/09, e chegou ao PSG em 2013 depois de ter orientado a seleção francesa entre 2010 e 2012.