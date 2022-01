O futebolista colombiano James Rodríguez, ex-FC Porto, foi decisivo esta segunda-feira na vitória do Al Rayyan sobre o Al Wakra, por 3-0, com um bis e uma assistência no duelo da 13.ª jornada da primeira liga do Qatar.

O extremo bisou pela primeira vez pela atual equipa, mas primeiro serviu, com um canto do lado esquerdo, o colega de equipa Shoja Khalilzadeh: o iraniano fez, na área, aos 19 minutos, o 1-0 no marcador.

Na segunda parte, James fez o 2-0 com um desvio do lado direito da área, de pé direito, aos 69 minutos. Aos 72, fechou com chave de ouro, num livre direto muito bem marcado, de pé esquerdo. Leva três golos em sete jogos pelo clube em 2021/2022.

O Al Rayyan é sétimo classificado, com 15 pontos.