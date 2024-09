Daniel Podence é reforço do Al Shabab, equipa treinada pelo português Vítor Pereira, anunciaram os sauditas na noite de segunda-feira.

O jogador de 28 anos deixa o Wolverhampton ao fim de quatro anos e meio e ruma ao futebol saudita. Esta época, fez uma assistência em três jogos pelos Wolves.

Na temporada transata, refira-se, Podence jogou no Olympiakos, por empréstimo do emblema inglês. Fez 15 golos e dez assistências em 46 partidas.

Formado no Sporting, Podence conta ainda com uma passagem pelo Moreirense, cedido pelos leões.

