O jovem lateral-esquerdo Rúben Canedo é reforço do Al-Wahda, clube dos Emirados Árabes Unidos que confirmou, esta terça-feira, o jogador de 18 anos, ex-júnior do FC Porto.

Canedo foi campeão da Youth League pelo FC Porto na época 2018/2019, a mesma em que conquistou o nacional de juniores pelos azuis e brancos.

Depois da formação no Candal, no FC Porto e no Padroense, Canedo ruma à primeira experiência no estrangeiro, para um plantel sénior. O Al-Wahda não detalhou a duração do vínculo, nem o FC Porto se pronunciou sobre a saída do jovem.