Os instantes que antecederam o jogo entre o Atlético de Alagoinhas e o Vitória, na tarde de quarta-feira, para o Campeonato Baiano, no Brasil, ficaram marcados pela aterragem de um helicóptero com vacinas no relvado.

Segundo a imprensa brasileira, os jogadores das duas equipas tiveram de deixar o relvado a cerca de 30 minutos do apito inicial, para que o helicóptero, da Polícia Militar, com vacinas contra a covid-19, aterrasse no local.

A operação durou cerca de cinco minutos, embora o veículo aéreo continuasse ainda em campo, numa altura em que faltavam cerca de dez minutos para o início do jogo.

A imagem do momento: