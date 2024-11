O Alajuelense, da Costa Rica, solicitou à FIFA um lugar no Mundial de clubes de 2025. Em comunicado, o emblema costa-riquenho refere que fez «uma reclamação formal, solicitando o seu direito de participação» na prova que vai decorrer nos EUA, em 2025.

Campeão da Taça Centro-Americana da CONCACAF, o clube explicou que «a reivindicação se baseia nos princípios de elegibilidade estabelecidos no regulamento do torneio e nos requisitos que o clube cumpre para estar presente nesta competição».

Segundo a imprensa do país, este pedido surge após os meios de comunicação do México noticiarem que o facto dos clubes León e Pachuca pertencerem ao mesmo proprietário pode violar os regulamentos.

«Confiamos plenamente que o regulamento do torneio será respeitado e que este caso abre um precedente de transparência e respeito pelos valores fundamentais do futebol promovidos pela FIFA», concluiu o Alajuelense.

Importa referir que se qualificaram para o Mundial os últimos quatros vencedores da Liga dos Campeões da Concacaf, os norte-americanos do Seattle Sounders e os mexicanos Pachuca, León e Monterrey, além do Inter Miami como convidado do país anfitrião.

O sorteio do Mundial de clubes, que junta 32 participantes, entre os quais Benfica e FC Porto, será realizado no dia 5 de dezembro, em Miami.