Alamara Djabi, jovem médio de 19 anos, ficou gravemente ferido após ter sido esfaqueado no passado domingo, em Herning, na Dinamarca.

O Midtjylland, onde alinha o guineense, que passou pela formação do Benfica e pelo Mafra, informou que o jogador esteve em risco de vida e teve de ser submetido a duas cirurgias. Além disso, o emblema dinamarquês comunicou que Alamara Djabi já acordou do coma induzido e está estável.

Alamara Djabi, blev alvorligt såret i et knivstikkeri og er nu i stabil tilstand efter to operationer. Han er vågnet fra kunstig koma og har det efter omstændighederne godt.

FC Midtjylland er i tæt dialog og samarbejde med myndighederne og støtter ham og hans familie. pic.twitter.com/ALiQDUP5py — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) April 21, 2026

Entretanto, a polícia dinamarquesa já identificou o suspeito do esfaqueamento. Trata-se de Moussa Habib Jensen, um homem de 20 anos, que está a ser procurado.

Alamara Djabi deixou a formação do Benfica ao fim de quatro anos, em 2023, para ingressar no Midtjylland. Esteve emprestado ao Mafra na época passada e, na atual temporada, leva três jogos nos sub-19 dos dinamarqueses e um na equipa principal.