Alan Dzagoev, jogador russo de 33 anos, terminou a sua carreira, informou o Lamia, na terça-feira, clube grego que atualmente representava.

«Decidi encerrar a minha carreira como jogador de futebol profissional. Infelizmente, joguei apenas duas partidas com o Lamia e depois fiquei afastado por uma lesão no tendão da coxa. Pouco antes de voltar para a equipa principal distendi o músculo da panturrilha esquerda. Nos últimos cinco anos sofri muitas lesões e é por isso que tomei esta decisão tão repentinamente. Torna-se difícil tanto mental quanto fisicamente», lê-se no comunicado do clube.

Ao longo da sua carreira foi internacional 59 vezes, tendo apontado nove golos pela Rússia. Representou clubes como o Krylya Sovetov, o CSKA de Moscovo, o Rubin Kazan e o Lamia, este em 2023/24, na sua primeira aventura fora do país natal.

Dzagoev destacou-se pela passagem no CSKA Moscovo, clube no qual fez quase todo o percurso como sénior, de 2008 a 2022.