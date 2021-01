O futebolista brasileiro Alan Ruschel foi um dos seis sobreviventes da tragédia que vitimou 71 pessoas há pouco mais de quatro anos, entre elas a maior parte da equipa da Chapecoense. Foi a 28 de novembro de 2016, na viagem para Medellín, que também vitimou alguns jornalistas, além de elementos da estrutura de futebol da equipa brasileira.

Na última madrugada, Ruschel, hoje com 31 anos, foi um dos heróis do título da Chapecoense na II Liga brasileira, a Série B.

Após uma vitória emocionante com um penálti à «Panenka» nos instantes finais, Alan Ruschel, uma das figuras da atual Chapecoense, foi o homem que levantou o inédito troféu de campeão na Série B, com muita emoção.

«Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Sabemos que não foi fácil por tudo o que enfrentámos, dificuldade salarial, pessoal que chegou agora tem oito meses [ndr: de salários em atraso], pessoal que ficou 18 meses. Eu não sei se vou permanecer, mas disse que levaria esse grupo para sempre, assim como levo o grupo de 2016. Feliz por ter gravado mais uma vez o meu nome na história do clube», referiu, no final do jogo, citado pelo GloboEsporte.