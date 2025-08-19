O PSV informou, esta segunda-feira, que Alassane Pléa sofreu uma lesão na cartilagem do joelho e só deverá voltar aos relvados na reta final da presente temporada. A lesão foi sofrida na partida com o Twente, da segunda jornada do campeonato neerlandês.

«Infelizmente, o PSV não espera que o atacante de 32 anos esteja disponível para a restante primeira metade da temporada e possivelmente parte da segunda metade», pode ler-se na nota que o clube publicou.

Contratado neste mercado de verão, para o lugar de Luuk de Jong, que rumou ao FC Porto, o avançado de 32 anos fez apenas três jogos e uma assistência em 2025/26. Ao longo da carreira, o internacional francês representou o Lyon, Auxerre, Nice e o Borussia Monchengladbach.

Em comunicado, o PSV referiu que vai ao mercado procurar uma solução: «O PSV irá considerar (temporariamente) reforçar a posição de atacante».