Alavés e Real Sociedad empataram sem golos, no penúltimo jogo da 12.ª jornada da Liga espanhola.



A formação de Imanol Alguacil jogou com mais um elemento desde os 60 minutos. O médio que está cedido pelo Sporting ao Alavés viu vermelho direto por palavras dirigidas ao árbitro. Segundo a imprensa espanhola, o jogador de 29 anos disse a um colega o seguinte: «Não nos vai marcar nenhuma falta, é um cego!». O argentino falou para um companheiro de equipa quando tinha o árbitro mesmo ao pé de si.



Como a Real Sociedad não foi capaz de desfazer o nulo, o Atlético de Madrid é o novo líder da Liga espanhola com mais um ponto que os bascos. Por sua vez, o Alavés (que teve o «benfiquista» Tomás Tavares no banco) é 11.º colocado.