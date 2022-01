Depois da vitória no dérbi da Taça do Rei, o Betis deu seguimento ao bom momento que atravessa e goleou na receção ao Alavés (4-0), em jogo da 21.ª jornada do campeonato espanhol.

Em Sevilha, os béticos entraram com tudo e já venciam por 3-1 ao intervalo. Canales assistiu Borja Iglesias para o 1-0 aos 11 minutos e fez ele próprio o 2-0, à meia hora de jogo, antes de Iglesias bisar, em cima do intervalo.

Na etapa complementar, Juanmi fez o 4-0 final aos 54 minutos.

Na equipa de Manuel Pellegrini, destaque para William Carvalho, que entrou a 20 minutos do fim. Rui Silva não saiu do banco.

Com este resultado, o Betis cimentou o terceiro lugar da La Liga, com quatro pontos de vantagem sobre Atlético de Madrid e Real Sociedad, mas mais um jogo.

Já o Espanhol conseguiu um empate tardio em casa do Cádiz, a duas bolas, graças a um golo de Raul De Tomás, antigo avançado do Benfica.

Morlanes deu vantagem à formação de Barcelona aos dez minutos, mas a formação visitada deu a volta com golos de Álvaro Negredo (55m) e Ivan Alejo (90+1m).

No último suspiro, aos 90+6 minutos, De Tomás resgatou então um ponto para o Espanhol.