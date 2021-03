Incrível! O Betis derrotou o Alavés por 3-2 depois de ter chegado ao intervalo a perder por 0-2, na partida que encerrou a 26.ª jornada da Liga espanhola.



Com William Carvalho no banco, os andaluzes sofreram o primeiro golo por Joselu na cobrança de um livre direto (12m). Precisamente 12 minutos depois do 0-1, Édgar Méndez aumentou a vantagem dos forasteiros.



No entanto, a equipa de Pellegrini reagiu no segundo tempo. Borja Inglesias, que tinha entrado ao intervalo, deu o mote e reduziu de penálti aos 61 minutos. Já com William Carvalho em campo, lançado aos 71 minutos, o Betis chegou ao empate pela «eterno» Joaquín a passe de Canales.



O golo do triunfo chegou por Borja Iglesias a dois minutos dos noventa. Que jogo! O Betis consolidou o sexto lugar e tem agora 42 pontos enquanto o Alavés é penúltimo com 22 pontos.