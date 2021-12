O Granada quebrou um jejum de três jogos sem vitórias na Liga espanhola e bateu o Alavés por 2-1, no jogo inaugural da 16.ª jornada.



Com Max na baliza, a equipa andaluz adiantou-se no marcador aos 14 minutos por Puertas. Foi já sem o portista Loum em campo que os bascos conseguiram igualar o encontro graças a um autogolo de Abram.



O golo do triunfo do Granada foi da autoria de Santiago Arias, jogador que já passou pelo Sporting, aos 86 minutos, seis depois de ter entrado. Assim, o conjunto orientado por Roberto Moreno subiu ao 15.º lugar precisamente por troca com o Alavés.